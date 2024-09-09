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Республіканці звинувачують Байдена в брехні про виведення військ з Афганістану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Республіканці звинувачують Байдена в брехні про виведення військ з Афганістану
фото з відкритих джерел

Також адміністрацію звинуватили в тому, що вона пожертвувала безпекою американських солдатів під час виведення військ

Республіканці в Палаті представників США звинуватили адміністрацію президента Джо Байдена в тому, що вона вводила в оману американців під час виведення військ з Афганістану у 2021 році та пожертвувала безпекою солдатів. Про це повідомляє Bloomberg.

У звіті зазначається, що адміністрація Байдена «брехала на кожному етапі» виведення військ, що призвело до загибелі 13 американських військових під час вибуху біля воріт Еббі-Гейт у Кабулі. Розслідування тривало два роки, і в майже 350-сторінковому документі понад 230 разів згадується «адміністрація Байдена-Гарріс».

Демократи не підтримали звіт, вважаючи його партійною атакою на віцепрезидента Камалу Гарріс, яка є кандидатом у президенти. Представник демократів Грегорі Мікс заявив, що в документі не було враховано важливих свідчень про те, що США уникли б відновлення бойових дій з Талібаном, якби не завершили виведення військ.

В огляді Держдепартаменту 2023 року відповідальність за виведення військ покладається як на адміністрацію Трампа, так і на команду Байдена.

Нагадаємо, Трамп випереджає Гарріс у новому опитуванні виборців – New York Times.

Теги: США Джилл Байден розслідування

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