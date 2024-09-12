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Поліція Івано-Франківщини затримала трьох чоловіків, які побили військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція Івано-Франківщини затримала трьох чоловіків, які побили військового
Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників: ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади
фото: Поліція Івано-Франківської області, Facebook

Поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього

Поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції  затримали трьох чоловіків, які побили військового. Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області. 

Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Як зазначили правоохоронці, конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого:  40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З’ясували, що в середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Свою вину фігуранти визнали. 26-річного та 21-річного зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Наразі слідчі з'ясовують місце перебування військового, причини бійки та всіх учасників. Як розповіли правоохоронці 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїй сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів. Місцевому жителю, який побив військовослужбовця в Смілі, що на Черкащині, оголошено підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України). 

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Теги: прокуратура поліція злочин конфлікт Івано-Франківщина бійка

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