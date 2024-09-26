США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю

Імпортне мито на імпорт урану з Китаю зросте з 7,5 до 25%

США підвищили мита на імпорт із Китаю цілої низки стратегічної сировини та продукції. Серед них – електромобілі, батареї до них, сонячні панелі, напівпровідники та критичні матеріали. Також під вищі мита потрапив і уран. Раніше в США розпочали розслідування, чи Китай не обходить санкції Вашингтона проти російського низькозбагаченого урану. Про це пише Reuters.

США підвищили імпортне мито на імпорт урану з Китаю. Ставка зросте з 7,5 до 25%.

«Підвищення тарифів у 2024 році застосовується щодо продуктів, які надходять у споживання або вилучаються зі складу для споживання 27 вересня 2024 року або після цієї дати», – йдеться у повідомленні торгового представника США у федеральному регістрі.

Раніше, у травні, президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського низькозбагаченого урану з Росії, який набув чинності у серпні. Американським компаніям дозволили виключення до 2028 року. При цьому американська влада розпочала розслідування щодо Китаю.

Уряд США з'ясовує, чи Китай підтримує російську атомну промисловість, закуповуючи збагачений уран у сусіда і експортуючи власну продукцію в США», – пише Reuters.

Агентство зазначало, що у грудні минулого року, коли законопроєкт про заборону імпорту з Росії пройшов Палату представників, постачання низькозбагаченого урану з Китаю до США зросло до 242,9 тонн, згідно з даними Комісії з міжнародної торгівлі США. Тоді як раніше з 2020 року їх майже не було. У травні ж, коли Джо Байден підписав ухвалений Конгресом закон, із Китаю знову прийшла велика кількість урану – 123,8 тонни.

Представник департаменту Міненерго США заявив, що необхідно «переконатися, що російський уран не імпортується в рамках схеми експорту матеріалів, вироблених усередині країни, які інакше використали б у власних китайських реакторах. За даними Світового банку, експорт російського низькозбагаченого урану до Китаю різко зріс у 2022 та 2023 роках. Що також може пояснюватися активним розвитком ядерної енергетики у КНР.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на Саміті майбутнього у Нью-Йорку заявив, що країнам потрібно зміцнити верховенство міжнародного права, відмовитися від «закону джунглів». За словами Ван Ї, великі країни мають бути прикладом для інших.