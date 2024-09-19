Обшуки у Свято-Введенському монастирі Києва: підозру отримав архімандрит

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій

Після обшуків, які вчора пройшли на території Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, правоохоронці задокументували інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ (МП), який діяв на користь РФ.

Хоча правоохоронці не називають імені клірика, за інформацією у ЗМІ, йдеться про архімандрита Володимира. За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

«Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)», – йдеться у повідомленні.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 18 вересня Служба безпеки України прийшла з перевіркою Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Києві. Оперативники СБУ з самого ранку провододили обшуки у чоловічому монастирі, монахи якого поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України.