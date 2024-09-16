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У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці
Поліція проводить розслідування після вибуху в нічному клубі Vanity в понеділок вранці
фото: Arton Krasniqi

KSA: У понеділок вранці в Кельні стався вибух, але причина і досі абсолютно незрозуміла

У центрі німецького міста Кельн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, – «Главком») пролунав вибух. Про це пише видання Kölner Stadt-Anzeiger. За даними ЗМІ, зараз район події повністю перекритий правоохоронцями. Інцидент стався  між площею Рудольфплатц та вулицею Еренштрассе.

Поліцейські закликали громадян уникати місця події. Журналіст зазначив, що ситуація в райні напружена. Імовірно, вибух пролунав біля клубу Vanity.

«Ситуація на місці все ще заплутана. Ймовірно, вибух стався в клубі Vanity. Чи була це цілеспрямована атака, невідомо. Інформації про можливі постраждалих поліція поки не надає. Розслідування триває. Згідно з повідомленням правоохоронців у соцмережі X, зараз у цьому районі«проводиться велика поліцейська операція»», – йдеться у публікації. Інші деталі того, що сталося, зараз невідомі.

Нагадаємо, на гоночній трасі «Нюрбургринг» в Німеччині прогримів вибух, унаслідок якого зазнали поранень 22 людини. Четверо постраждалих отримали серйозні травми. Після вибуху на місце події прибули чотири рятувальні вертольоти та кілька машин швидкої допомоги. Поліція закрила ділянку траси, де сталася подія, та прилеглі території.

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Теги: вибух Німеччина земля розслідування поліція

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