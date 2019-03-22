Безсмертний до Зеленського: заберіть документи з ЦВК, бо це сором і приниження нації



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Кандидат у президенти Роман Безсмертний Фото: facebook.com/bezsmertnyi

На думку іншого кандидата у президенти Романа Безсмертного, «цей сором із Зеленським українці ще довго-довго будуть переживати»

Кандидату у президенти України Володимиру Зеленському краще знятися з виборчих перегонів, бо такий учасник виборів – це приниження для нації. Про це заявив кандидат у президенти Роман Безсмертний під час теледебатів на телеканалі ATR, відповідаючи на запитання ведучого Романа Скрипіна про те, яке б питання Безсмертний задав Зеленському під час дебатів.

«Я б запитав, скільки тобі треба часу, щоб ти пішов і забрав всі документи із ЦВК? Тому що цей сором із Зеленським ми ще довго-довго будемо переживати. Допустити обрання подібного президента – це принизити націю», - вважає Безсмертний.

Кандидат у президенти Роман Безсмертний в інтерв’ю «Главкому» заявив, що штрафував би ті засоби масової інформації, які брешуть, особливо в питаннях політичного процесу.

«Коли я свого часу займався виборами, я брав білборд, приносив його ескіз в Київську міськраду. Мені казали, що це брехня, і поставити це не можна. Зараз з білбордів нам обіцяють, що «все буде зашибісь». Це мат, його не можна ставити на білборд. Якщо ми з вами на білборді написали «все буде зашибісь», далі паралельно написали «зробимо їх», то що в людей в головах буде робитися? Ми говоримо тут про розвиток, про інституції. Де дискусія про сенси, де дебати навколо програм, де битва ідеологій? Ага, зашибісь…», – зазначив Безсмертний.

Він додав, що зараз народ дурять «в інтересах того, хто тримає у себе в руках ЗМІ».

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

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