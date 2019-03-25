Зеленський нанесе серйозний удар по інституту президентства - Безсмертний



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Роман Безсмертний стверджує, що ніхто не знає, хто такий політик Зеленський

Найбільше, що я не терплю в будь-якій справі – це нефаховість, - політик

Ці вибори нанесуть колосальний удар по інституту президентства завдяки таким, як Володимир Зеленський. Про це заявив кандидат у Президенти Роман Безсмертний YouTube-каналі «Хвиля».

«Власне ці вибори нанесуть серйозний удар по статусу інституту президентства. Саме завдяки таким особам, як Зеленський… В такому разі долю України буде визначати наступний парламент, а не президент», - сказав він.

На його думку, поки що команда Зеленського «вкидає якісь речі, які впливають на його рейтинг», проте там немає змісту з точки зору державної внутрішньої і зовнішньої політики.

«Найбільше, що я не терплю в будь-якій справі – це нефаховість. Ми маємо справу з хорошим актором, можливо медіаменеджером, можливо хорошим бізнесменом. Але ні я, ні ви не знаєте, хто такий політик Зеленський», - зазначив Безсмертний.