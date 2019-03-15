Безсмертний: Що в людей в головах буде робитися після білбордів «Все буде зашибісь»?



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Кандидат у президенти Роман Безсмертний Фото прес-служби Романа Безсмертного

Кандидат у президенти Роман Безсмертний: Зараз народ дурять в інтересах того, хто тримає у себе в руках ЗМІ

Кандидат у президенти Роман Безсмертний в інтерв’ю «Главкому» заявив, що штрафував би ті засоби масової інформації, які брешуть, особливо в питаннях політичного процесу.

«Коли я свого часу займався виборами, я брав білборд, приносив його ескіз в Київську міськраду. Мені казали, що це брехня, і поставити це не можна. Зараз з білбордів нам обіцяють, що «все буде зашибісь». Це мат, його не можна ставити на білборд. Якщо ми з вами на білборді написали «все буде зашибісь», далі паралельно написали «зробимо їх», то що в людей в головах буде робитися? Ми говоримо тут про розвиток, про інституції. Де дискусія про сенси, де дебати навколо програм, де битва ідеологій? Ага, зашибісь…», – зазначив Безсмертний.

Він додав, що зараз народ дурять «в інтересах того, хто тримає у себе в руках ЗМІ».

Безсмертний також зазначив, що вважає себе практиком, який каже, що управління державою − це і є політика.

«Політика − це не брехня. Політична управлінська еліта − це те, що виховується на основі знань, науки, а не на основі інформації і фейку, в умовах якого ми зараз живемо. Зниження тарифів в два-чотири рази − це брехня, яка висить на білборді. Якби я мав таку можливість, я би заборонив робити такі речі», − наголосив кандидат у президенти.

Він додав, що проти заборони політичної реклами, але таких речей, як антиреклама, на думку політика, робити не можна. «Я за те, щоб був ринок і конкуренція. Чому у нас не пишуть «вдвічі знизити ціну на пальне»? Бо там хоч і поганий, але хоч якийсь ринок є», − сказав Безсмертний.

Політик також розказав, як він збирається підіймати свої рейтинги до парламентських виборів.

«На виборах людям потрібно не вестися на «прохідного» кандидата, а голосувати за цінності. Моя задача − запропонувати інший порядок денний нації, збудувати сильну державу, повернути еліту в політику. Ця позиція переможе, я не сумніваюся. Правда перемагає, це питання, виключно, часу», − резюмував Безсмертний.

На питання «Главкома», чи наскільки має бути деталізована нова Конституція, політик відповів, що категорично проти цього.

«В Конституції ключовою частиною мають бути права людини. Що стосується органів влади і так далі, це має бути означене, а детально виписано в законах», − резюмував Безсмертний.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.