Безсмертний: Я готовий бути перехідним президентом



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Кандидат у президенти Роман Безсмертний Фото прес-служби Романа Безсмертного

Роман Безсмертний: На час перехідного періоду президенту пропонується тимчасово очолити виконавчу владу задля єдності при створенні нової Конституції

В Україні треба змінити всю державну систему управління. Нова модель має бути виписана у новій Конституції. Для цього необхідний трирічний перехідний період, під час якого діятиме Конституційний акт. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив кандидат у президенти Роман Безсмертний.

«Я пропоную Конституційний акт (презентований 13 березня – «Главком»). Цей документ виписує правила організації держави в перехідний період і дозволяє розробити та запровадити в життя нову Конституцію. Завдання Конституційного акту – провести шокову терапію для держави, перезапустити державний організм. Бо він на грані розпаду. Кожна державна інституція, кожна частина цього організму настільки постраждала від хвороби, що без реанімації уже не обійтись», – вважає він.

Безсмертний розповів, що саме Верховна Рада має прийняти Конституційний акт. Далі парламент спільно із президентом утворюють Конституційну комісію з підготовки нового Основного Закону, яка за рік має запропонувати новий проект. Ця робота проходить спільно у трикутнику «парламент – президент – громадськість». Проект нової Конституції має пройти громадське обговорення протягом півроку. Після цього Рада приймає нову Конституцію, а остаточно документ затверджується на Всеукраїнському референдумі.

На питання «Главкома», чи наскільки має бути деталізована нова Конституція, політик відповів, що категорично проти цього.

«В Конституції ключовою частиною мають бути права людини. Що стосується органів влади і так далі, це має бути означене, а детально виписано в законах», − резюмував Безсмертний.

На час перехідного періоду пропонується президенту очолити виконавчу владу. Це тимчасовий крок задля єдності влади при створенні найважливішого документу для країни.

«Роль президента надважлива, бо він має організувати весь процес і вести за собою суспільство. Я готовий брати на себе цю відповідальність. Хочете називати главу держави на цей час «перехідним» президентом – будь ласка», – наголосив він.

Безсмертний наголосив, що такий крок не має нічого спільного з диктатурою. «Диктатурою тут і не пахне. Мова йде про єдність виконавчої влади. Сьогодні в країні існує два уряди: один на Грушевського, другий – на Банковій. І потім виходить, як в ситуації з «Укроборонпромом» – кожен киває один на одного. А відповідального за страшний злочин нема. Бо система побудована неправильно. Пора закінчувати з цією двоголовістю, вона загрожує українській державності. Я говорю про те, що на час перехідного періоду президент має взяти на себе всю відповідальність і далі привести країну до нової моделі», − резюмував кандидат у президенти.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

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