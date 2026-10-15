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Зеленський показав наслідки удару реактивного шахеда по супермаркету та звернувся до світу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський показав наслідки удару реактивного шахеда по супермаркету та звернувся до світу
Зеленський наголосив, що обмеження проти Росії не можна скасовувати, поки вона продовжує терор
фото: ДСНС

Внаслідок атаки на Одещині постраждали троє людей, а частина магазину зазнала руйнувань

Російські війська атакували Одеську область реактивним шахедом, який влучив у звичайний магазин. Унаслідок удару троє людей дістали поранення, будівлю частково зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Президент Володимир Зеленський показав наслідки атаки та закликав міжнародних партнерів допомогти Україні посилити захист від російських ударів, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, на місці влучання працюють відповідні служби. Він наголосив, що російські атаки постійно загрожують цивільним об’єктам, зокрема житловим будинкам, магазинам, енергетичній та критичній інфраструктурі. «Жодної години тиші», – зазначив Зеленський, коментуючи російські удари.

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Президент також пов’язав продовження російських атак із небезпечними, на його думку, сигналами зі США щодо можливого подальшого послаблення санкцій проти Москви.

Зеленський наголосив, що обмеження проти Росії не можна скасовувати, поки вона продовжує війну проти України. За його словами, додаткові фінансові ресурси не зупинять російську агресію, а для припинення вбивств потрібна сила.

Глава держави закликав міжнародних партнерів допомогти Україні захищати людей та інфраструктуру від російських атак. Він підкреслив, що Росія має припинити війну, яку сама розпочала.

Варто нагадати, що російський ударний безпілотник типу шахед влучив у супермаркет «Таврія В» у селі Маяки Одеської області. Після прямого влучання в будівлі почалася пожежа. 

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Теги: санкції обстріл Одещина Володимир Зеленський системи ППО дрон

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