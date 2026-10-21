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Понад рік вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Півторацького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Понад рік вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Півторацького
Віталію Півторацькому назавжди залишиться 27 років
колаж: glavcom.ua

До останнього у рідних воїна жевріла надія, що він повернеться додому…

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Півторацького.

На війні поліг працівник столичного комунального підприємства «Київавтошляхміст» Віталій Сергійович Півторацький. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комунальну корпорацію «Київавтодор».

Віталій народився 29 вересня 1997 року в селі Берестівець Уманського району Черкаської області. Здобув професію слюсаря-механіка, пройшов строкову військову службу, а з лютого 2020 року працював дорожнім робітником Південної мостової експлуатаційної дільниці КП «Київавтошляхміст».

За роки роботи Віталій став невід’ємною частиною колективу. Його поважали за відповідальність, працьовитість і професіоналізм. Він ніколи не уникав роботи, сумлінно виконував свої обов’язки, був врівноваженим, щирим і доброзичливим. Саме таким його пам’ятатимуть колеги.

Коли Україна опинилася перед найбільшим випробуванням, Віталій без вагань став на її захист. Він змінив робочий одяг на військову форму, щоб боронити рідну землю, своїх близьких і кожного з нас.

Віталій Півторацький віддав своє життя, захищаючи Україну
Віталій Півторацький віддав своє життя, захищаючи Україну
фото: пресслужба «Київавтодору»

5 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Погребки Курської області, Віталій загинув.

Та найважчим випробуванням для його рідних стала довга невідомість. Лише у липні 2026 року сім’я отримала офіційне підтвердження загибелі. До останнього жевріла надія, що він повернеться додому…

Йому назавжди залишиться 27 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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