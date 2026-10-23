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Україна перейшла на зимовий час

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна перейшла на зимовий час
Цієї ночі відбувся перехід на зимовий час
фото з відкритих джерел

Смартфони та сучасні гаджети змінюють час автоматично

У ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року, Україна перейшла на зимовий час – о 4-й ранку стрілки годинників перевели на одну годину назад. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину, передає «Главком».

Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається вже майже 40 років – в останню неділю жовтня та в останню неділю березня. Сучасні електронні пристрої змінюють час автоматично, а власникам механічних годинників потрібно зробити це вручну.

Україна, як і більшість республік колишнього СРСР, запровадила переведення годинників 1981 року. Метою було заощадження електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х від переходів тимчасово відмовилися, однак уже в 1992 році систему повернули, аби синхронізувати час із європейськими країнами.

Порядок переведення годинників уряд закріпив постановою ще 1996 року – вона чинна й сьогодні.

Попри тривалу практику, питання сезонного переведення годинників і досі викликає дискусії. Частина депутатів Верховної Ради неодноразово пропонувала скасувати цю традицію, посилаючись на негативний вплив на здоров’я людей.

Фахівці зазначають, що економія електроенергії від переведення часу є мінімальною, натомість вплив на організм – помітний. Після зміни часу збільшується кількість звернень до лікарів через проблеми із серцем, знижується працездатність, порушується сон і концентрація уваги. За даними ООН, у перші тижні після переходу зростає кількість ДТП, а чимало людей відчувають втому та сонливість.

Як відомо, через сумнівну економію енергоресурсів і негативний вплив на здоров'я багато країн світу з часом відмовилися від переходу на літній і зимовий час. Наприклад, годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія та Білорусь.

2019 року Європарламент підтримав рішення скасувати переведення годинників від 2021 року, однак остаточного рішення немає й досі. Насправді кожна країна Євросоюзу мала б самостійно вирішувати, за яким часом жити. Наразі більшість країн Європи переводять годинники щороку в березні та жовтні.

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Теги: Україна переведення часу

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