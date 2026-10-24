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Велика Британія повідомила, хто вмовляв Трампа відновити роботу Starlink для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Велика Британія повідомила, хто вмовляв Трампа відновити роботу Starlink для України
Енді Бернем підкреслив, що Україна повинна мати повноцінний доступ до мережі Starlink, аби й надалі захищатися
фото з відкритих джерел

Сторони домовилися взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб зупинити кровопролиття

Британський прем'єр-міністр Енді Бернем особисто намагався домовитися з президентом США Дональдом Трампом про відновлення повноцінної роботи системи супутникового зв'язку Starlink в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Тема відновлення повноцінного доступу України до Starlink стала першою, яку 23 жовтня обговорили британський лідер і глава Білого дому.

«Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна повинна мати повноцінний доступ до мережі Starlink, аби й надалі захищатися від повномасштабного російського вторгнення», – ідеться у заяві.

Також Бернем відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

За підсумками розмови сторони домовилися взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб зупинити кровопролиття.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink та Starshield на високих швидкостях руху. З'єднання залишається стабільним навіть за швидкості понад 400 км/год.

Нагадаємо, ще 23 жовтня українські військові продовжували фіксувати перебої в роботі Starlink та Starshield під час руху на високій швидкості. Як повідомляв «Главком», зв'язок зникав на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень на той момент не було.

Обмеження компанія SpaceX запровадила 14 жовтня. Встановлений поріг становив приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій. 

Також 23 жовтня президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink та заявив, що проблему вже вирішено. Водночас американський лідер заперечив, що особисто обговорював це питання з Ілоном Маском.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія Україна SpaceX Енді Бернем США

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