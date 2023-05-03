У рейтингу Україну випереджають десятки африканських країн та Грузія

Україна піднялася в рейтингу свободи преси з 106-го на 79-те місце – це пов'язано із економічною стабілізацією більшості ЗМІ і зменшенням впливу олігархів. Про це йдеться в дослідженні Індексу свободи преси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Такі події, як майже повне придушення незалежної журналістики в Росії внаслідок війни в Україні, масові арешти працівників ЗМІ в Туреччині та подальше зростання агресії проти репортерів під час демонстрацій у Німеччині, призвели до того, що багато країн опустилися в рейтингу. Іноді значні падіння та одночасні підйоми багатьох інших країн показують, наскільки нестабільною є глобальна ситуація в часи криз, антимедійної агітації та дезінформації», – йдеться у дослідженні.

Ситуація зі свободою преси в Україні покращилася: позиція України в рейтингу підвищилася на 27 сходинок, тепер ми займаємо 79 місце Це пов’язано з економічною стабілізацією більшості ЗМІ. Також зменшився вплив олігархів на журналістику, але в категорії безпеки – Україна посідає передостаннє місце в світі. Це пов’язано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україну у рейтингу випереджають десятки африканських країн та Грузія (займає 77 місце). Росія у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.

Останні позиції в рейтингу займають країни Азії – на 178 місці В’єтнам, на 179 – Китай, на 180 – Північна Корея. Найкраща ситуація у європейських країнах – Норвегії (1 місце), Ірландії (2), Данії (3), Швеції (4), Фінляндії (5).

Відзначається, що найбільшою проблемою залишається безпекова ситуація для журналістів. Ситуація з безпекою є «дуже серйозною» у 36 із 180 країн – у охоплених війною країнах, таких як Україна та Ємен, а також у найбільших у світі «в’язницях для працівників ЗМІ» – Китаї, М’янмі та Ірані.

За шкалою RSF, ситуація зі свободою преси є «дуже серйозною» в 31 країні, «складною» - у 42, у 55 існують «проблеми, які можна ідентифікувати», а в 52 країнах ситуація є «доброю» або «задовільною». Таким чином, умови роботи для працівників ЗМІ є проблематичними приблизно в 70% країн світу, як і минулого року. Рейтинг свободи преси порівнює ситуацію у 180 державах та публікується до Всесвітнього дня свободи преси, 3 травня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що медіаексперти оцінили загрозу свободі слова під час війни. Фахівці зазначають, що під час воєнного стану у держави є законні підстави контролювати інформаційний простір набагато більше, ніж у мирний час.