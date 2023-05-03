Посол України пояснив, чому Аргентина не передає озброєння для ЗСУ

Аргентина подала заявку на вступ до БРІКС

Взимку цього року президент Аргентини Альберто Фернандес, на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем заявив, що ні в якому разі не погодиться постачати зброю Україні. Посол України в Аргентині Юрій Клименко в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чим пояснене таке рішення Аргентини.

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«Треба зважати, що у минулому році місцева влада подала заявку на вступ до БРІКС (група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До неї входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка, – «Главком»). Звісно, такий крок впливає на прийняття бажаного для нас рішення у сфері передачі озброєння», – пояснює посол.

Традиційно, до повномасштабного вторгнення, в окремих представників аргентинського політикуму були досить тісні зв’язки з представниками кремлівського режиму. І це також накладає відбиток. Клименко запевнив, що Україна робить все можливе, щоби наша співпраця з Аргентинською Республікою поширилася і на військово-технічну сферу. Досі, на жаль, не ратифікована Аргентиною угода від 2012 року про військово-технічну співпрацю з нашою державою, тому українська дипломатія працює над тим, щоби відповідне рішення якомога швидше схвалив Національний конгрес Аргентини (вищий орган законодавчої влади в Аргентині – «Главком»).

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Наразі нам дали зрозуміти, що для досягнення відповідних рішень у сфері військово-технічної співпраці потрібна згода вищого політичного керівництва.

Нагадаємо, що посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року. Починаючи з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі, Аргентина, під час розгляду українських ініціатив, пов’язаних з російською агресією, в ООН та інших міжнародних організаціях, як правило, утримувалась від голосування. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аргентина стала українські ініціативи підтримувати – та навіть стала співавтором деяких з них.