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Україна запровадила буферну зону з окупованими територіями, де вирують грип птиці та сказ

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Україна запровадила буферну зону з окупованими територіями, де вирують грип птиці та сказ
Через поширення сказу серед безпритульних тварин Україна утворила буферну зону з окупованими територіями
фото з відкритих джерел

Голова Держпродспоживслужби розповів, з якими найбільшими викликами стикається його відомство під час повномасштабної війни

Через повномасштабну війну епізоотична ситуація суттєво погіршилася, зокрема через поширення сказу та пташиного групу на окупованих територіях. Тому Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

За словами Ткачука, причин кілька це відсутність вакцинації диких тварин у 2022 році, а також несвоєчасний вилов заражених тварин.

«Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень. Це означає, що Держпродспоживслужба моніторить ситуацію, щоб із тимчасово окупованих територій не поширювалися різні хвороби, які можуть бути небезпечними для тварин і для здоров’я людей, котрі живуть на підконтрольній українській владі території», – каже голова Держспоживслужби.

Ткачук наголосив, якщо не буде належного ветеринарного контролю за епізоотичною ситуацією, то Україна не зможе експортувати свою продукцію за кордон.

За його словами, траплялися випадки, коли окремі європейські країни штучно бракували українські товари. Наприклад, торік Угорщина з очевидним політичним підтекстом говорила, що з України поставляється неякісна продукція.

Зазначимо, через окупацію частини Херсонської області, у Держспоживслужбі не можуть навести точних даних стосовно, яка кількість тварин залишилася у заповіднику Асканія-Нова. Що стосується решти окупованих територій, у відомстві запевняють, що деяку інформацію отримують від співробітників, котрі там залишилися, але не перейшли на бік ворога. 

Додамо, що за час повномасштабної війни Дерспоживслужба провела більше 10 тис. позапланових заходів у сфері безпечності харчових продуктів, з них 2/3 – за ініціативи підприємств. В свою чергу підприємці та бізнес-асоціації звертаються до Держспоживслужби з проханням відновити перевірки.

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Теги: ЗСУ війна сказ Держпродспоживслужба

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