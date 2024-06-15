У Києві розпочалося знесення одного з McDonald’s (відео)

Ресторан McDonald’s на Вокзальній зачинився на реконструкцію 1 червня

Реконструкція ресторану триватиме до кінця осені

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу почали зносити McDonald’s. Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що будівлю закладу вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку.

Раніше пресслужба компанії повідомляла, що ресторан McDonald’s, розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

McDonalds на Вокзальній вже зносять



Будівлю вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку pic.twitter.com/GBzyXqQv9N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024

У 2011 році McDonald’s на Центральному вокзалі Києва став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

Ресторан зачинився на реконструкцію 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року. По завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.