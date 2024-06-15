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У Києві розпочалося знесення одного з McDonald’s (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві розпочалося знесення одного з McDonald’s (відео)
Ресторан McDonald’s на Вокзальній зачинився на реконструкцію 1 червня
скріншот відео

Реконструкція ресторану триватиме до кінця осені

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу почали зносити McDonald’s. Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що будівлю закладу вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку.

Раніше пресслужба компанії повідомляла, що ресторан McDonald’s, розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

У 2011 році McDonald’s на Центральному вокзалі Києва став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

Ресторан зачинився на реконструкцію 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року. По завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.

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Теги: Київ ресторан McDonald’s

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