У Києві розпочалося знесення одного з McDonald’s (відео)
Реконструкція ресторану триватиме до кінця осені
У Києві біля Центрального залізничного вокзалу почали зносити McDonald’s. Відповідне відео поширили місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що будівлю закладу вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку.
Раніше пресслужба компанії повідомляла, що ресторан McDonald’s, розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.
McDonalds на Вокзальній вже зносять— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024
Будівлю вже давно огородили, а сьогодні привезли будівельну техніку pic.twitter.com/GBzyXqQv9N
У 2011 році McDonald’s на Центральному вокзалі Києва став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.
Ресторан зачинився на реконструкцію 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року. По завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.
Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.
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