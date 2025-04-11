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Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
Буча була в окупації 33 дні, російські військові на важкій техніці потрапили до міста зранку 27 лютого
фото: Офіс Генерального прокурора

Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі

Двох російських військових судитимуть за воєнні злочини, які були скоєні під час окупації Бучі в Київській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Одному з них інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, іншому – закінчений замах на цей злочин (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що стрілець-помічник гранатометника шостої десантно-штурмової роти другої батальйонно-тактичної групи разом з іншим військовим ЗС РФ у березні 2022 року вбили мирного мешканця Бучі.

Зазначається, що вони почали стріляти в чоловіка, який в умовах окупації намагався знайти продукти біля супермаркету. Від чотирьох вогнепальних поранень грудної клітини й живота потерпілий помер на місці.

Інший обвинувачений – командир взводу третьої парашутно-десантної роти першої батальйонно-тактичної групи. Він та ще двоє військових у березні 2022 року під час патрулювання Бучі відкрили вогонь по цивільному, який йшов додому.

Потерпілий сховався на території найближчого приватного будинку, а коли його знайшли, то обвинувачений вистрілив у нього щонайменше двічі. Чоловік втратив свідомість і впав на підлогу.

Повідомляється, що командир взводу окупантів подумав, що потерпілий помер, та чоловік, отримавши тілесні ушкодження, залишився живим.

Нагадаємо, Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто – там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі – зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 

Також «Главком» повідомляв, що Ірпінський міський суд розглядає справу росіянина Ніколая Карташева. Той служив у 76-й десантно-штурмовій дивізії РФ, а нині є одним із небагатьох російських військових, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Зокрема, Карташев зізнався у воєнних злочинах у Бучі та вказав імена своїх спільників, які розстрілювали цивільних українців. 

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Теги: злочин прокурор Київщина Буча продукти війна

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