Справа молодиків, що намагалися спалити приймальню депутата Київради, передана до суду

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років

У Києві на лаві підсудних опиняться двоє чоловіків, яких обвинувачують у спробі підпалу приймальні депутата Київради. За даними слідства, їхні дії координувалися російськими спецслужбами, які обіцяли за це значну грошову винагороду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські оперативно затримали обох фігурантів на орендованій квартирі фото: поліція Києва/Facebook

Деталі інциденту

Подія сталася у березні цього року у Подільському районі столиці. Як встановило досудове розслідування, двоє товаришів прибули до Києва і перебували на постійному зв'язку з представниками ворожих спецслужб, очікуючи на завдання. За вказівкою своїх кураторів, на світанку вони розбили ломом вікно приймальні та закинули всередину пляшку із запальною сумішшю.

4 фото На весь екран





Подія сталася у березні цього року у Подільському районі столиці фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські оперативно затримали обох фігурантів на орендованій квартирі. Під час обшуків були вилучені засоби для вчинення підпалу та інші речові докази. Попри обіцянки, оплату за свої дії зловмисники так і не отримали.

Обвинувачення та відповідальність

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України, а саме – закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинений шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Поліція вкотре наголошує на неприпустимості будь-якої співпраці з ворожими спецслужбами, підкреслюючи, що такі дії розцінюються як державна зрада і тягнуть за собою сувору відповідальність, передбачену законом.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала коригувальника масованих повітряних атак російських окупантів по столиці України. Як встановило розслідування, зловмисник діяв на замовлення ФСБ РФ, а його головним завданням було знайти і передати ворогу координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Раніше повідомлялося, що військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях. Так, у столичному регіоні затримано агентку ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони. За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

До слова, Служба безпеки затримала коригувальника повітряних атак РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали. За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.