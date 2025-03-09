Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)
Українські десантники знищили велику групу диверсантів, які хотіли проникнути через підземний газогон
скриншот з відео

Російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»

Підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію ДШВ.

У повідомленні йдеться, що на Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі», – написали в ДШВ. 

Російські пабліки обговорюють провал операції, про яку раніше вже знали наші військові.

Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео) фото 1

Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати

У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.

Читайте також:

Теги: війна Курщина втрати військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактична мета Путіна – розповісти рідкоземельні казки своєму оточенню та розпалити у ньому спрагу наживи та жадібність
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
11 лютого, 11:01
Українці далеко не утриманці
Як США насправді допомагали Україні: розбираємо цифри
26 лютого, 21:35
За підсумками Зеленський в ефірі подякував американському народу, жодного поганого слова на адресу Трампа
Україна не прийняла «мир» за сценарієм Трампа
1 березня, 18:26
Ситуація на фронті 21 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2025 року
21 лютого, 00:34
Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість «Шахедів»
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
25 лютого, 15:44
Народний меморіал на Майдані Незалежності
Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців
24 лютого, 10:47
БпЛА летять у цент Києва
У Києві працює ППО
1 березня, 23:16
Окупанти атакували Харків
У Харкові «шахед» влучив у багатоповерхівку (оновлено)
2 березня, 22:18
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
Метінвест обіцяє вкласти в екологічну модернізацію своїх підприємств в Україні 8 млрд євро
3 березня, 11:55

Події в Україні

Єпископ пояснив демонтаж хреста з храму та закликав не піддаватись маніпуляціям
Єпископ пояснив демонтаж хреста з храму та закликав не піддаватись маніпуляціям
Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод
Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод
Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)
Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя (оновлено)
Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
Командувач ВМС натякнув на підготовку нової атаки на Керченський міст
Командувач ВМС натякнув на підготовку нової атаки на Керченський міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
19K
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
12K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
11K
Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
7926
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:33
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua