Українські десантники знищили диверсантів, які через газопровід просувались в район Суджі (відео)

Російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»

Підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію ДШВ.

У повідомленні йдеться, що на Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі», – написали в ДШВ.

Російські пабліки обговорюють провал операції, про яку раніше вже знали наші військові.

Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати.

У Генштабі зазначили, що в Курській області тривають важкі бої, обстановка залишається складною, але вона під контролем українського командування.