Поліг у стрілецькому бою поблизу Добропілля. Згадаймо Володимира Коваля

Володимир Коваль рано втратив матір та мав важке дитинство

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Коваля.

10 червня 2025 року на фронті, захищаючи Україну, загинув 24-річний Володимир Коваль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вінницьку міську раду.

Володимир Андрійович Коваль народився 27 серпня 2000 року у Вінниці. Рано втратив матір та мав важке дитинство. Разом із молодшим братом до восьми років виховувався у спеціалізованих закладах, поки згодом його не взяла під опіку сім’я, що стала рідною.

Навчався у школах в Літині та Погребищі, а згодом – у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій. Працював автомаляром, займався ремонтом машин. Проте горів військовою справою, тож у 2020 році підписав контракт та служив старшим розвідником.

Володимир Коваль брав участь у боях на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині фото: Вінницька міська рада

Війна застала Володимира Коваля на півдні України у складі 131-го окремого розвідувального батальйону. Брав участь у боях на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині. Життя воїна обірвалося у стрілецькому бою поблизу Добропілля, що на Донеччині. Вдома на Володимира чекала дружина, рідні та друзі.

«Володимир дуже любив Вінницю, був патріотом свого міста та країни. З дитинства марив військовою службою, був природженим воїном. Віддано служив своїй країні», – говорить сестра полеглого Героя.

16 червня воїна поховали на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.