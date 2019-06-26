Українська делегація в ПАРЄ попсувала свято росіянам - Ар'єв



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Повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем, - Ар'єв

Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі, - нардеп

Народний депутат України, віцепрезидент ПАРЄ заявив, що українська делегація сьогодні попсувала свято росіянам. Про це Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі.

«Комітет ПАРЄ одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто, повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем», - наголосив Ар’єв.

Як повідомлялося, росіянина Слуцького не обрали віцепрезидентом ПАРЄ.

Україна заблокувала автоматичне призначення російського депутата віцепрезидентом ПАРЄ.

Раніше стало відомо, що Росія вже хоче відправити у ПАРЄ «депутатів» від окупованого Криму.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.