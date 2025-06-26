ЗМІ опублікували звіт про вцілілий ядерний арсенал Ірану. Пентагон проведе пресконференцію

Міністр оборони США Піт Гегсет разом із військовими представниками проведе велику пресконференцію у Пентагоні

Президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану, інформує «Главком».

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

Американський лідер зазначив, що міністр оборони США Піт Гегсет разом із військовими представниками проведе велику пресконференцію 26 червня о 15:00 за київським часом у Пентагоні, «щоб боротися за гідність наших Великих Американських Пілотів».

«Ці Патріоти були дуже обурені! Після 36 годин небезпечного польоту над Ворожою Територією, вони приземлилися, усвідомлюючи, що їхня Місія була легендарною. А через два дні вони почали читати фейкові новини від CNN і «The Failing New York Times». Вони були вражені!», – додав Трамп.

«Фейкові новини (Times і CNN) збрехали та повністю перекрутили факти, яких у них не було (бо було ще надто рано – жодних фактів ще не існувало!)», – пише очільник Білого дому.

Раніше Трамп опублікував звернення, де вимагає звільнення журналістки CNN Наташі Бертран.

«Я три дні спостерігав за нею, як вона займається фейковими новинами. Її потрібно НЕГАЙНО покарати, а потім «викинути як собаку». Їй не можна дозволяти працювати у фейковому CNN. Саме такі люди, як вона, зруйнували репутацію колись великого телеканалу», – написав Трамп.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю.

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт різко розкритикувала публікацію CNN: «Ця нібито оцінка є відверто хибною та була класифікована як «цілком таємно», але все ж була передана CNN анонімним невдахою низького рівня в розвідувальному співтоваристві.

Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа та дискредитувати хоробрих пілотів-винищувачів, які виконали ідеально виконану місію зі знищення ядерної програми Ірану».