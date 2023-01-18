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Українські військові знищили групу «вагнерівців» у Соледарі (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Українські військові знищили групу «вагнерівців» у Соледарі (відео)
фото ілюстративне з відкритих джерел

Окупанти намагалися заховатися від вогню ЗСУ, проте безуспішно

Військові ЗСУ за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК «Вагнер» у Соледарі. Відео події розмістили у Facebook Сухопутні війська ЗСУ.

Українські бійці з 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила зафіксували групу з 20 російських загарбників у Соледарі. Окупанти намагалися заховатися від вогню ЗСУ у невеликому сараї, проте безуспішно.

Наші військові двічі вдарили по будівлі з росіянами, а після того, як поранені окупанти намагалися покинути свій притулок – відкрили вогонь ще раз.

До слова, за повідомленням Генштабу, 18 січня ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР». Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та три по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.

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Теги: війна росія тероризм деокупація ЗСУ Генштаб

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