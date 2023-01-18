Росія почала мобілізувати наркозалежних – Центр нацспротиву

Ув’язнені тепер воюють не лише у праватних військових компаніях, але й і у армії РФ

У Росії спочатку на війну кидали колишніх ув'язнених, а тепер на фронт будуть кидати навіть залежних, які продовжують вживати заборонені речовини. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Для того щоб виконати показники по мобілізації в Північній Осетії, місцеві військкомати мобілізують наркозалежних. Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху Опору. За його словами він не вилікувався від залежності та продовжував вживати наркотики воюючи на Запоріжжі. Наркотики чоловік взяв з собою у якості ліків», – йдеться в повідомленні.

Полонений також розповів, що він пішов на війну аби уникнути покарання. У Росії його затримали за керування авто без документів, а потім запропонували мобілізуватися, щоб не опинитися у суді.

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«РФ кидає на фронт криміналітет та наркозалежних. Ці люди вооють вже не тільки у так званих ПВК, а також й у регулярних військах країни-агресорки», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації.