Як заощадити у Німеччині? Українка розповіла про ціни у супермаркетах та дала поради

Біженка переїхала з Києва до села у Німеччині

Киянка Людмила Русіна переїхала з України до Німеччини, де розповідає про життя в еміграції. В одному зі своїх відео біженка поділилася секретами, як заощадити на продуктах та які нині ціни в магазинах Німеччини. Про це пише «Главком».

Людмила Русіна намагається економити на продуктах у Німеччині. За її словами, одній родині на місяць цілком вистачить €150–200 (7800–10400 грн), щоб придбати необхідні продукти харчування.

«Раз на тиждень у додатках супермаркетів я перевіряю знижки. Займається в мене хвилин десять. Раз на два тижні ми ходимо до німецького магазину Kaufland переважно у середу, бо це останній день перед зміною акцій, і товар часто знижують ще додатково. У суботу або перед святковими днями супермаркети часто оцінюють товар до мінус 80%, тому що попереду вихідні», – розповіла українка.

Біженка розповіла, що один похід до магазину обходиться їй у близько €80 (4 тис. грн). За її словами, на €200 у місяць можна добре харчуватися, купуючи продукти в німецьких супермаркетах.

«Знаю, що одній людині важко вкласти цю суму, але родина з двох-трьох людей може легко, збалансовано харчуватись в межах €150–200 на бюджет. І сьогоднішня наша закупка, не включаючи пательні, які теж, до речі, на знижки, і коштують всього €5,7, обійшлась нам €83 або 4300 грн, і дечого нам вистачить точно на місяць», – поділилася українка.

Ціни на продукти у Німеччині

Рис, вівсянка, сочевиця, кутя, яблучний оцет – 1 € (50 грн)

Оливкова олія, 750 мл – 5 € (250 грн)

Кеш’ю, мигдаль, 500 г – 4 € (200 грн)

Батончики, печиво, хлібці – 0,40 € (20 грн)

Безалкогольне вино – 1,50 € (75 грн)

Нагадаємо, блогерка з України розповіла про реалії життя у Канаді та назвала вартість продуктів у цій країні. За словами українки, одним із мінусів життя в Канаді є високі ціни. Йдеться про мобільний зв’язок, інтернет, медицину, податки, продукти тощо. Також у Канаді дороге житло. Щоби придбати будинок, скоріше за все, доведеться брати кредит, адже ціни сягають $1 млн.