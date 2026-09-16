Німеччина готує лікарні до війни з Росією – Bloomberg

Німецька система охорони здоров’я готується до можливого масового надходження поранених у разі масштабного конфлікту на території НАТО

Німеччина готує лікарні до можливого великого військового конфлікту та масових жертв. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що Бундесвер розраховує на сценарій, за якого німецькі медзаклади можуть щодня приймати до 1000 поранених військових, пише «Главком».

За такого розвитку подій п’ять військових госпіталів країни швидко можуть досягти межі своїх можливостей. Тому значну частину поранених планують направляти до цивільних лікарень, яким доведеться одночасно надавати допомогу військовим і цивільним та проводити медичне сортування постраждалих.

Німецькі медзаклади посилюють захист від безпілотників, накопичують запаси медикаментів і обладнання, а також облаштовують підземні приміщення як укриття. Окрему увагу приділяють захисту критичної інфраструктури лікарень від можливих атак.

У військовому госпіталі в Ульмі розглядають можливість відновлення підземного медичного бункера часів холодної війни. Він розрахований на до 2000 людей протягом 90 днів, однак для його повторного використання необхідно модернізувати системи вентиляції та електропостачання.

Також цивільних хірургів навчають працювати з великою кількістю постраждалих та пораненнями, характерними для воєнного часу. Лікарні вивчають можливість встановлення додаткових бар’єрів від безпілотників і куленепробивного скла.

За даними журналістів, посилення підготовки відбувається на тлі війни Росії проти України та повідомлень про гібридні атаки в Німеччині, зокрема спробу атаки безпілотником із вибухівкою поблизу аеропорту Лейпцига та кібератаки на медичні установи.

Варто зазанчити, що у Німеччині невідомий безпілотник розбився приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі. Правоохоронці проводять масштабну операцію та шукають інші частини апарата.