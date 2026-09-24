Російська балістика зруйнувала головне виробництво «ТК-Домашній Текстиль»

Унаслідок удару значних руйнувань зазнав також логістичний склад компанії

У ніч проти 24 вересня російська балістична ракета влучила у головне виробництво та логістичний склад компанії «ТК-Домашній Текстиль». Підприємство зазнало значних руйнувань, однак ніхто зі співробітників не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співвласника групи Олександра Соколовського у Facebook.

«Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК-Домашній Текстиль», – написав він.

«ТК-Домашній текстиль» входить до групи компаній «Текстиль-Контакт» і є одним із найбільших українських виробників домашнього текстилю. Компанія виробляє постільну білизну, подушки, ковдри, матраци, тканини та спецодяг, а її продукція представлена у великих торговельних мережах України.

За словами Соколовського, внаслідок удару значних руйнувань зазнало майно, яке компанія створювала роками. Водночас підприємство планує продовжувати роботу та виконувати зобов'язання перед клієнтами й партнерами.

«Не хвилюйтесь – ми тримаємось і як би не було важко і боляче, будемо жити і «робити своє». Головне – що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал», – зазначив Соколовський.

Він також оприлюднив фотографії підприємства до та після російського удару та висловив упевненість, що виробництво вдасться відновити.

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Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня повністю знищено виробництво українського ювелірного бренду Dukachi. Через це можливі затримки з відправленням замовлень. Водночас магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати.

24 вересня під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.