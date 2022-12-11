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Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії: Зеленський назвав вісім областей

Юрій Лящук
glavcom.ua
Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії: Зеленський назвав вісім областей
Енергетикам дуже важко дається відновлення інфраструктури
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що енергетики та комунальники оперативно відновлюють критичну інфраструктуру країни

Найбільший дефіцит електроенергії спостерігається у Києві та восьми регіонах, серед яких Львівська, Київська, Тернопільська та інші області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«У різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит. Ось тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській , Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях та у Києві», – зазначив Зеленський.

За його словами, якщо навіть немає масованих ракетних ударів, це не означає, що проблем немає. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня потрапляють до енергооб'єктів. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі.

«Дуже важко дається і відновлення. Але енергетики та комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи», – наголосив президент України.

До слова, мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

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Теги: Володимир Зеленський енергетика обстріл Україна

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