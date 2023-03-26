Головна Думки вголос Михайло Федоров
search button user button menu button
Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

Історичне рішення, яке може пришвидшити перемогу України

glavcom.ua
Ударний безпілотний комплекс «Грім»
фото: defence-ua.com

Про розвиток ринку БПЛА в країні

Неодмінним складником перемоги завжди були сміливі економічні та політичні рішення. Перша та Друга світова, В’єтнам чи Афганістан — крім подій на полі бою, у цих війнах також були вирішальними дії урядів, які створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, диверсифікували економіку та переводили її на «військові рейки».

Сьогодні Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БПЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та Держспецзв‘язку.

Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць.

Дякую особисто Прем’єр-міністру за велику політичну волю та Уряду за підтримку важливої ініціативи. Працюємо далі.

Читайте також: Танки на підході. Що просить Україна і що їй дають союзники
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони армія Мінекономіки війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
17 березня, 21:51
Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора
Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора
13 березня, 17:16
У Карибському морі знайдено яхту російського олігарха: її продадуть на аукціоні
У Карибському морі знайдено яхту російського олігарха: її продадуть на аукціоні
7 березня, 08:08
Трибунал судитиме Путіна та його військово-політичне оточення
Зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна
7 березня, 08:05
Ми сидимо в обороні, як Нічна варта із серіалу «Гра престолів»
Пост для тих, хто в окопах. Для тих, хто дуже втомився
6 березня, 13:04
Чи відновить Україна експорт електроенергії: роз’яснення «Укренерго»
Чи відновить Україна експорт електроенергії: роз’яснення «Укренерго»
1 березня, 20:02
Ворожі БПЛА над Дніпропетровщиною, ракетний обстріл Святогірська: ситуація в регіонах 28 лютого
Ворожі БПЛА над Дніпропетровщиною, ракетний обстріл Святогірська: ситуація в регіонах 28 лютого
28 лютого, 12:44
До цього найгіршим результатом за рік було виробництво 729 тис. автомобілів у 2009 роц
У Росії до історичного мінімуму впало виробництво автомобілів
27 лютого, 17:41
Росія розпочала найбільшу за 75 років загарбницьку війну в Європі
Чому Росії почало загрожувати розчленування
26 лютого, 13:25

Михайло Федоров

Історичне рішення, яке може пришвидшити перемогу України
Історичне рішення, яке може пришвидшити перемогу України
Відбувається явна активізація кіберфронту
Відбувається явна активізація кіберфронту
Як молодих хакерів «перевиховати в IT»
Як молодих хакерів «перевиховати в IT»
80% українців стикалися з корупцією у будівельній сфері
80% українців стикалися з корупцією у будівельній сфері
Як заощадити 11 млрд грн щороку
Як заощадити 11 млрд грн щороку
Лікарняні – одна з найпопулярніших послуг в Україні
Лікарняні – одна з найпопулярніших послуг в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
16K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
11K
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
7748
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
7435
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
5353
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації

Новини

Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту