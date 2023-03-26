Історичне рішення, яке може пришвидшити перемогу України

Про розвиток ринку БПЛА в країні

Неодмінним складником перемоги завжди були сміливі економічні та політичні рішення. Перша та Друга світова, В’єтнам чи Афганістан — крім подій на полі бою, у цих війнах також були вирішальними дії урядів, які створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, диверсифікували економіку та переводили її на «військові рейки».

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Сьогодні Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БПЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та Держспецзв‘язку.

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Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць.

Дякую особисто Прем’єр-міністру за велику політичну волю та Уряду за підтримку важливої ініціативи. Працюємо далі.