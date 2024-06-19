«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 20 червня

Причини для обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні

В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначається, причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Зазначимо, в Україні застосовують обмеження електропостачання у рамках графіків, оскільки росіяни сильно пошкодили генерацію країни своїми ракетними та дроновими атаками.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється і через спеку - українці багато користуються кондиціонерами і споживання зростає.

Нагадаємо, за повідомленням Державної інспекції з енергетичного нагляду Україну, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.