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«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 20 червня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 20 червня
20 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень
фото: з відкритих джерел

Причини для  обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні

В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначається, причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.
Зазначимо, в Україні застосовують обмеження електропостачання у рамках графіків, оскільки росіяни сильно пошкодили генерацію країни своїми ракетними та дроновими атаками.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється і через спеку - українці багато користуються кондиціонерами і споживання зростає.

Нагадаємо, за повідомленням Державної інспекції з енергетичного нагляду Україну, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. 

Теги: енергетика електроенергія Укренерго

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