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Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, – DiXi Group

Дарія Демяник
glavcom.ua
Україна втратила 85% потужностей теплової генерації через обстріли енергосистеми, – DiXi Group
Втрачено 85% потужностей ТЕС
фото: depositphotos.com

Українцям розповіли про ситуацію з тепловою генерацією

Внаслідок масованих обстрілів енергосистеми Україна вже втратила близько 85% теплової генерації. Про це заявила експертка проєктів DiXi Group Олена Лапенко.

Вона зазначила, що за оцінками DiXi Group українська теплова генерація втратила близько 85% потужності.

«Терміни її відновлення невизначені, незважаючи на заяви деяких експертів», – каже Лапенко. Вона також нагадала про пошкодження під час останніх обстрілів як мінімум двох об'єктів Укргідроенерго.

Експертка наголосила, що втрата теплових і гідроелектростанцій – це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року і це вже відчули всі українці.

У DiXi Group заявляють, що у 2022-2023 рр. споживання електроенергії в Україні порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилося на 25-30%.

Зокрема промисловість скоротила споживання на 45%, а населення на 16%. При цьому загальна генеруюча потужність скоротилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. Тому у DiXi Group вважають, що в українській енергосистемі влітку 2024 року зберігатиметься дефіцит електроенергії.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

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Теги: енергетика війна електроенергія Україна

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