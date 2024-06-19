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Держенергонагляд повідомив, коли покращиться ситуація з електроенергією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Держенергонагляд повідомив, коли покращиться ситуація з електроенергією
Перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий
фото ілюстративне

Зараз в Україні відбувається процес оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням

Уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

«Щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій наразі тривають обов'язкові планові ремонти на енергоблоках. Варто зазначити, що атомна генерація – базис, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС», – повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Так, наразі тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії. Полегшення очікуємо у серпні», – зауважив він.

Також Слободян розповів, що зараз відбувається процес оновлення переліку об'єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням. Загалом цей процес завершиться до 1 липня.

«Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», – пояснив він.

Перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами – на літній та зимовий.

«Зараз до переліку включено серед іншого об'єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов'язано це з тим, що поруч з такими об'єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень», – зазначив він.

Крім того, там, де не можна заживити об'єкти на різні лінії електропередачі, розглядається можливість ручного перемикання у випадку застосування графіків відключень.

«На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас повністю автоматизовані й далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати в якийсь розподільний пункт і там вже на місці вимкнути частину лінії. Це, звичайно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу», – зауважив голова Держенергонагляду.

Як повідомлялося, окупанти атакували енергооб’єкт у центрі України.Є пошкоджене обладнання.Також знеструмлено 285 точок обліку. 

Теги: електроенергія

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