Дефіцит в українській енергосистемі збільшився – «Укренерго»

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи

Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж вчора. Причиною цьому стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи. Про це повідомляє «Укренерго».

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Як зазначає «Укренерго», відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережею континентальної Європи.

«Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи – пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Також через грозу та шквальний вітер залишаються знеструмленими 68 населених пунктів, зокрема 48 – у Львівській області та 20 – у Сумській. З інших причин знеструмлено 414 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 червня, у Києві можуть бути тривалими стабілізаційні відключення світла. Усе через великі обмеження ліміту електроенергії.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.