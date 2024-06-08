Графіки відключень почнуть діяти пізніше: коли не буде світла?

Обмеження електропостачання відбуватимуться у період від 18:00 до 24:00

Ситуація в енергосистемі України дозволяє у суботу, 8 червня, задіяти графіки відключень світла на дві години пізніше. Про це повідомили у ДТЕК.

Таким чином обмеження електропостачання відбуватимуться у період від 18:00 до 24:00.

У компанії додали, що, у разі зміни, будуть оперативно інформувати про ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, з 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

До слова, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.