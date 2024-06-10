Графіки відключення світла в Україні 11 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
11 червня в усіх областях України діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії
Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень «будуть застосовуватися по всій Україні з 14:00 до 19:00. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазнає пресслужба компанії, у всіх областях України сьогодні, 10 червня, діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії з 16:00 до 22:00. Натомість аварійні відключення у Харкові було скасовано.
Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світл
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.
Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.
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