Графіки відключення світла в Україні 11 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву

11 червня в усіх областях України діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії

Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень «будуть застосовуватися по всій Україні з 14:00 до 19:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазнає пресслужба компанії, у всіх областях України сьогодні, 10 червня, діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії з 16:00 до 22:00. Натомість аварійні відключення у Харкові було скасовано.

«Укренерго» анонсувало графіки відключень світла на 11 червня фото: Telegram/«Укренерго»

Як повідомлялося, з 8 червня в Україні діє новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світл

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.