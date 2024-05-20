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ДТЕК назвав результати роботи Тилігульської вітроелектростанції за рік

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ДТЕК назвав результати роботи Тилігульської вітроелектростанції за рік
Тилігульська ВЕС стала першою вітростанцією в Україні, де були використані найновітніші технології
фото: ДТЕК

Наразі проводяться підготовчі роботи до будівництва ІІ черги ВЕС

За перший рік роботи Тилігульська вітроелектростанція (ВЕС) побудована в Миколаївській області за 100 км до лінії фронту, відпустила в енергосистему України 333 млн кВт-год електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що будівництво та поступове введення в експлуатацію турбін І черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт дозволило додатково підживлювати електроенергією південь України.

«Будівництво І черги ДТЕК Тилігульської ВЕС посилило енергобезпеку на півдні України. Команда ДТЕК ВДЕ докладає усіх зусиль до того, щоб добудувати станцію до планових 500 МВт. Наразі йдуть перемовини з нашим партнером цього проєкту – данською компанією Vestas. Сподіваємось на подальшу підтримку зеленого курсу державою і сприяння у вирішенні проблем енергетичної галузі, з якими сьогодні стикається Україна», – заявив Олександр Селищев, генеральний директор компанії ДТЕК ВДЕ.

Тилігульська ВЕС стала першою вітростанцією в Україні, де використані найновітніші технології. Зокрема, на станції встановлені POD-пристрої, які дозволяють збільшити пропускну здатність енергомостів України з Европою, що є дуже важливим в цей час. 

Робота Тилігульської ВЕС також дозволила відновити програму соціального партнерства з Березанською та Коблівською територіальними громадами в Миколаївській області.

«Так, було закуплено твердопаливний котел для обігріву ліцею в с. Анатолівка, замінено вікна та двері на енергоефективні в ліцеї с. Краснопілля. Незабаром стартує реалізація ще двох проєктів для цих громад», – йдеться в повідомленні.

Наразі компанія проводить підготовчі роботи до будівництва ІІ черги ВЕС. Побудувавши всі 500 МВт планової потужності, ДТЕК Тилігульська ВЕС стане найбільшою вітровою електростанцією в Україні.

Нагадаємо, глобальний договір ООН в Україні нагородив компанію ДТЕК ВДЕ за реалізацію першої черги проєкту ДТЕК Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: енергетика будівництво Миколаїв

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