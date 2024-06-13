Київ покриватиме 75% вартості генераторів: хто може отримати допомогу

Пропозиція з відшкодування коштів дійсна як для ОСББ і ЖБК, так і для будинків з керуючими компаніями

За словами заступника Кличка, усі подані заявки на відшкодування буде погоджено

Програма «75/25%», яка передбачає часткове відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів немає обмеження фінансування. Про це заявив заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв в інтерв'ю «Економічній правді».

«І я зараз не жартую. Всі заявки будуть погоджуватися, додаватимемо стільки коштів, скільки треба. Вже понад 670 одиниць обладнання в сотнях житлових будинків встановлені саме за цим механізмом будинків».

Зокрема, у 2022 році у Києві було затверджено програму часткового відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення. Згідно з нею, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам столиці відшкодовуватимуть 75% витрат.

Як зазначив заступник Кличка, пропозиція дійсна як для ОСББ і ЖБК, так і для будинків з керуючими компаніями. Одна, за його словами, програма компенсації при купівлі сонячних батарей для фізичних осіб поки що не передбачається.

«Будинок – це елемент такої собі ешелонованої енергетичної оборони. Кожна квартира окремо не розв'яже питання водопостачання, роботи насосного обладнання для належної роботи опалення тощо. Але реально вирішити об'єднавшись з сусідами, витративши трохи зусиль і коштів, отримавши від міста допомогу. Якщо говорити про сонячні панелі, то покрівля у будинку одна, це місце загального користування. Потужності встановлених сонячних панелей на покрівлі багатоквартирного будинку вистачає якраз для того, щоб зробити його незалежним від знеструмлення», – каже він.

Нагадаємо, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Як повідомлялося, від кого, чим, як і коли Україна отримає допомогу для відновлення знищеної російськими обстрілами енергетики – обговорювали на Міжнародній конференції з відновлення України 11-12 червня у Берліні, а також поза офіційними заходами. Європейська комісія розглядає пропозиції України, зважаючи на виклики, з якими Україна щодня стикається в енергетичній сфері.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.