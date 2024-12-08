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Укрпошта випустила марку «Лист святому Миколаю»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Укрпошта випустила марку «Лист святому Миколаю»
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський
фото: Укрпошта

Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив «суперсилу для ЗСУ»

Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні та випустила марку «Лист Святому Миколаю». Про це повідомляє пресслужба оператора.

«А нам і уявляти не треба! Сьогодні Укрпошта разом із чарівником та дітлахами відкрили Різдвяну поштову резиденцію, натиснули на чарівний штемпель й офіційно ввели в обіг марку «Лист Святому Миколаю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив «суперсилу для ЗСУ», «броню 100 рівня», «нескінченний запас зброї» й головне – щоб усі українські воїни повернулися живими

Разом із запуском марки «Лист Святому Миколаю» в Укрпошті відкрили сезон різдвяних свят.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України. Як зазначив очільник компанії Ігор Смілянський, образ створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою. За словами очільника компанії, 5 грн з продажу кожної підуть на підтримку Збройних сил України.

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Теги: Укрпошта свято діти лист Ігор Смілянський

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