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Хто керуватиме «Укрпоштою»? Смілянський, який отримав нову посаду, дав роз'яснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто керуватиме «Укрпоштою»? Смілянський, який отримав нову посаду, дав роз'яснення
Ігор Смілянський розповів про свою нову посаду
фото: Mind

«Я не йду з «Укрпошти»», – зауважив Смілянський

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський став урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Однак він стверджує, що продовжить виконувати обов’язки генерального директора компанії. Відповідну заяву опублікував у Facebook.

«Я не йду з «Укрпошти», продовжую виконувати обов’язки генерального директора, пришвидшувати посилки, зменшувати черги, будувати поштовий банк ну і т.п. Ця робота, як зазначено, на громадських засадах, і я не буду отримувати ніяку компенсацію за її виконання. Ну спав до цього три-чотири години, але ніколи не знаєш на скільки можна підвищити ефективність роботи», – зауважив Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» наголосив, що продовжить їздити до команди компанії, яка працює на прифронтових територіях, бо його «ці відрядження заряджають енергією».

Також Смілянський додав, що протягом наступних декількох місяців не планує детально коментувати свою діяльність на новій посаді.

«Протягом наступних декількох місяців я не планую детально коментувати свою діяльність на цієї посаді, бо хочу досягнути результату, а не піару. Єдине виключення я зроблю, якщо буду відчувати тиск з боку кого б там не було», – сказав гендиректор.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів провів чергові кадрові зміни. Так, очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський 3 грудня став урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.

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Теги: Державна митна служба кордон митниця пошта Ігор Смілянський Укрпошта

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