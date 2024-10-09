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«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Компанії виготовили одна для одної марки
фото: x / NP_official_ua , X / ukrposhta

Користувачі відзначають особливе тепле «спілкування» обох компаній у соціальних мережах

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні як і у понад 150 країнах світу відзначають Всесвітній день пошти. Два поштових гіганти та водночас два головних конкуренти України – «Нова пошта» та «Укрпошта» у соціальних мережах обмінялися теплими привітаннями.

Першою привітання опублікувала «Нова пошта». Ще вночі вони виставили на сторінці в Х світлину на фоні головного офісу «Укрпошти» на Хрещатику.

«Укрпошта», поштові марки – це твоя стихія, але сьогодні, в День пошти, ми створили єдиний екземпляр спеціально для тебе. P.S.: можемо відправити на пам’ять, напишіть потрібне відділення Нової Пошти», – йдеться у дописі.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 1
фото: X / NP_official_ua

У коментарях під дописом відповідь залишив генеральний директор «Укрпошти» – Ігор Смілянський.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 2
скриншот: x / NP_official_ua

Однак, деякі користувачі не прогавили можливості покепкувати.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 3
скриншот: NP_official_ua

Відповідь «Укрпошти» для свого основного конкурента не забарилася. Компанія запросила до обміну подарунками.

«Зі Всесвітнім днем пошти, «Нова пошта». Зробили для тебе справжню марку. Ходи на Хрещатик, 22 – обміняємося подарунками», – йдеться у дописі.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 4
фото: X / ukrposhta

Під дописом «Укрпошти» українці вже не стримували емоцій, писали, які ці привітання «милі» та жартували щодо їхнього дуету.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 5
скриншот: X / ukrposhta
«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 6
скриншот: X / ukrposhta

Користувач навіть зробив мем, що у такій ситуації інші служби доставки не отримують стільки уваги.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 7
скриншот: X / ukrposhta

До слова, такими привітаннями компанії обмінюються чи не щороку. Ось так вони вітали одна одну два роки тому.

«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 8
скриншот: Х / NP_official_ua
«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом фото 9
скриншот: ukrposhta

Нагадаємо, «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.

Як повідомлялося, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».

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Теги: пошта Хрещатик Ігор Смілянський Нова пошта Укрпошта українці Укрзалізниця

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