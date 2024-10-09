«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом

Користувачі відзначають особливе тепле «спілкування» обох компаній у соціальних мережах

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні як і у понад 150 країнах світу відзначають Всесвітній день пошти. Два поштових гіганти та водночас два головних конкуренти України – «Нова пошта» та «Укрпошта» у соціальних мережах обмінялися теплими привітаннями.

Першою привітання опублікувала «Нова пошта». Ще вночі вони виставили на сторінці в Х світлину на фоні головного офісу «Укрпошти» на Хрещатику.

«Укрпошта», поштові марки – це твоя стихія, але сьогодні, в День пошти, ми створили єдиний екземпляр спеціально для тебе. P.S.: можемо відправити на пам’ять, напишіть потрібне відділення Нової Пошти», – йдеться у дописі.

фото: X / NP_official_ua

У коментарях під дописом відповідь залишив генеральний директор «Укрпошти» – Ігор Смілянський.

скриншот: x / NP_official_ua

Однак, деякі користувачі не прогавили можливості покепкувати.

Відповідь «Укрпошти» для свого основного конкурента не забарилася. Компанія запросила до обміну подарунками.

«Зі Всесвітнім днем пошти, «Нова пошта». Зробили для тебе справжню марку. Ходи на Хрещатик, 22 – обміняємося подарунками», – йдеться у дописі.

фото: X / ukrposhta

Під дописом «Укрпошти» українці вже не стримували емоцій, писали, які ці привітання «милі» та жартували щодо їхнього дуету.

скриншот: X / ukrposhta

скриншот: X / ukrposhta

Користувач навіть зробив мем, що у такій ситуації інші служби доставки не отримують стільки уваги.

скриншот: X / ukrposhta

До слова, такими привітаннями компанії обмінюються чи не щороку. Ось так вони вітали одна одну два роки тому.

скриншот: Х / NP_official_ua

скриншот: ukrposhta

Нагадаємо, «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.

Як повідомлялося, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».