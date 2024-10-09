«Спеціально для тебе»: Як «Укрпошта» та «Нова Пошта» привітали одна одну із професійним святом
Користувачі відзначають особливе тепле «спілкування» обох компаній у соціальних мережах
Сьогодні, 9 жовтня, в Україні як і у понад 150 країнах світу відзначають Всесвітній день пошти. Два поштових гіганти та водночас два головних конкуренти України – «Нова пошта» та «Укрпошта» у соціальних мережах обмінялися теплими привітаннями.
Першою привітання опублікувала «Нова пошта». Ще вночі вони виставили на сторінці в Х світлину на фоні головного офісу «Укрпошти» на Хрещатику.
«Укрпошта», поштові марки – це твоя стихія, але сьогодні, в День пошти, ми створили єдиний екземпляр спеціально для тебе. P.S.: можемо відправити на пам’ять, напишіть потрібне відділення Нової Пошти», – йдеться у дописі.
У коментарях під дописом відповідь залишив генеральний директор «Укрпошти» – Ігор Смілянський.
Однак, деякі користувачі не прогавили можливості покепкувати.
Відповідь «Укрпошти» для свого основного конкурента не забарилася. Компанія запросила до обміну подарунками.
«Зі Всесвітнім днем пошти, «Нова пошта». Зробили для тебе справжню марку. Ходи на Хрещатик, 22 – обміняємося подарунками», – йдеться у дописі.
Під дописом «Укрпошти» українці вже не стримували емоцій, писали, які ці привітання «милі» та жартували щодо їхнього дуету.
Користувач навіть зробив мем, що у такій ситуації інші служби доставки не отримують стільки уваги.
До слова, такими привітаннями компанії обмінюються чи не щороку. Ось так вони вітали одна одну два роки тому.
Нагадаємо, «Укрпошта» запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом.
Як повідомлялося, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».
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