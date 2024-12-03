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На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
фото: bank.gov.ua

«Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи

З 4 грудня «Укрпошта» починає виплати за програмою «зимова є-Підтримка». Кошти можна буде витратити на поповнення мобільного, купівлю ліків, оплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Кошти за програмою «зимова є-Підтримка» не можуть бути отримані готівкою. Проте ми допоможемо клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Смілянський зауважив, що тисячу можна витратити одразу, або частинами. 

«Можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами. Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього приготувались. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ», – наголосив гендиректор компанії.

Ігор Смілянський зауважив, що «Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

«Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Все, що потрібно, – це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо вам отримати цю допомогу», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор компанії додав: «Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1000 гривень, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності».

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової є-Підтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Витратити кошти можна до кінця 2025 року. 

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Теги: гроші українці фінансування Укрпошта Володимир Зеленський Україна Дія

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