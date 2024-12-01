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Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити на та що витратити кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити на та що витратити кошти
Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні
фото з відкритих джерел

Гроші зарахують на картку Національного кешбеку. Якщо у вас її ще немає, то відкрийте її в мобільному банкінгу

Від сьогодні, 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти. Про це він написав у Telegram.

Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Якщо у вас є діти, можна оформити виплати й на них. 

«Ви матимете три місяці, щоб подати заяву, «зимова єПідтримка» буде в «Дії» до 28 лютого», – каже Федоров.

Гроші зарахують на картку Національного кешбеку. Якщо у вас її ще немає, то відкрийте її в мобільному банкінгу. 

Якщо у вас немає картки платника податків або можливості отримати кошти через Дію, то можна звернутись до «Укрпошти» або до банку-партнера. 

Покрокову інструкцію читайте в матеріалі «Главкома».

На що можна витратити «тисячу Зеленського»?

Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Витратити кошти можна до кінця 2025 року. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

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Теги: Володимир Зеленський соцвиплати фінанси гроші Укрпошта банк Дія Міністерство цифрової трансформації України українці фінансування

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