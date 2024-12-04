«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: скільки коштує послуга

На сайті «Укрпошти» можна оформити доставку закордонного паспорта

«Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Ми розробили спеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті «Укрпошти»», – зауважив Смілянський.

Як оформити доставку закордонного паспорта через «Укрпошту»:

Зверніться до консульства та замовте виготовлення закордонного паспорта.

Отримайте номер замовлення та оберіть доставку «Укрпоштою».

Заповніть заявку на сайті «Укрпошта» та надішліть її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи.

Відслідковуйте за трек-номером.

Нагадаємо, що з листопада 2024 року клієнти «Укрпошти» можуть поповнювати платіжні картки Monobank у будь-якому відділенні компанії без жодної комісії. Послуга вже доступна по всій Україні.