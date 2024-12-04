«Укрпошта» спростила доставку паспортів за кордон: скільки коштує послуга
На сайті «Укрпошти» можна оформити доставку закордонного паспорта
«Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«Ми розробили спеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті «Укрпошти»», – зауважив Смілянський.
Як оформити доставку закордонного паспорта через «Укрпошту»:
- Зверніться до консульства та замовте виготовлення закордонного паспорта.
- Отримайте номер замовлення та оберіть доставку «Укрпоштою».
- Заповніть заявку на сайті «Укрпошта» та надішліть її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи.
- Відслідковуйте за трек-номером.
Нагадаємо, що з листопада 2024 року клієнти «Укрпошти» можуть поповнювати платіжні картки Monobank у будь-якому відділенні компанії без жодної комісії. Послуга вже доступна по всій Україні.
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