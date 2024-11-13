Суд ЄС відмовив Україні в реєстрації торговельної марки «Русскій корабль...»

Державна прикордонна служба України хотіла зареєструвати в Євросоюзі торговельну марку «Русскій воєнний корабль, іді ...», однак європейські судді не дали на це дозволу

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (ЄС) відхилив апеляцію Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на рішення про заборону реєстрації торговельної марки (ТМ) «Русскій воєнний корабль, іді ...». Про це йдеться у вердикті суду ЄС, ухваленому в середу, 13 листопада, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з ухвалою суддів, нині ця фраза є політичним гаслом, ставши с«имволом боротьби України проти російської агресії» незабаром після того, як вона була вперше виголошена. «Тож вона не буде сприйматися відповідною громадськістю як вказівка на комерційне походження товарів і послуг, які позначає», – постановив суд.

Історія спроб ДПСУ зареєструвати ТМ з російським кораблем у ЄС

ДПСУ ще в 2022 році спробувала зареєструвати в Євросоюзі ТМ цього вислову для широкого переліку товарів, зокрема, одягу, друкованої продукції, різноманітних аксесуарів тощо. Однак у грудні 2023 року Європейська агенція інтелектуальної власності (EUIPO) відмовило в реєстрації з огляду на низку причин, зокрема й моральний бік питання.

ДПСУ не погодилась з рішенням європейського регулятора та оскаржила цю ухвалу в суді ЄС. Сьогоднішній вердикт також можна оскаржити у суді вищої інстанції.

Нагадаємо, випущена «Укрпоштою» 12 квітня 2022 року поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді ... !» стала колекційною. Особливий ажіотаж вона викликала після потоплення в Чорному морі флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера «Москва» – саме того «російського військового корабля», до якого зверталися українські прикордонники з острова Зміїний з фразою, що стала крилатою, як в Україні, так і за її межами.

Також легендарна поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» здобула гран-прі нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» в Італії.

Нещодавно «Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken. Церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу Kraken з позивним «Альфа», гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, представників Воєнної розвідки України.