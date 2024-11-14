Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи
Дизайнером марки став Володимир Таран
фото: Facebook/Ігор Смілянський

За словами очільника «Укрпошти», запуск нової марки відбудеться «в дуже особливому місті»

До Дня гідності та свободи «Укрпошта» випустить нову марку. Вона буде про ті події, які змінили Україну та її громадян. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський

«Це Помаранчева революція у 2004-му та Революція Гідності у 2013-му. Про наше прагнення до свободи, незалежності та територіальної цілісності, що залишаються незмінними цінностями, за які ми боремося і зараз. Іншого вибору для нас просто немає», – зазначив він.

Зазначається, що дизайнер Володимир Таран створив композицію, яка поєднує тризуб – головний символ державності – та вісім історичних печаток українських установ і військових органів 1918–1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України.

Офіційний запуск марки відбудеться у День Гідності та Свободи «в дуже особливому місті».

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. День гідності та свободи став своєрідним наступником свята Дня свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005-го по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.

Свято проголошене 30 вересня 2017 року указом президента України №300/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи». Воно покликане затвердити прагнення українських громадян до демократії, свободи та справедливості і схвалити рух до європейського майбутнього. Хоча День гідності і свободи отримав статус державного свята, він залишається робочим днем.

Як повідомлялося, «Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken.

До слова, Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (ЄС) відхилив апеляцію Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на рішення про заборону реєстрації торговельної марки (ТМ) «Русскій воєнний корабль, іді ...».

Читайте також:

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, співпраця з поштовим оператором розпочалася півроку тому
«Укрпошта» запустила послугу поповнення карток Monobank у відділеннях
Вчора, 22:26
Згідно з ухвалою суддів, нині фраза «Русскій воєнний корабль, іді ...» є політичним гаслом, ставши с«имволом боротьби України проти російської агресії»
Суд ЄС відмовив Україні в реєстрації торговельної марки «Русскій корабль...»
Вчора, 19:12
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг монетизовано, тобто вони надаються у грошовій формі
Пільги на оплату комунальних послуг для військових: що варто знати
9 листопада, 03:09
Мінекономіки зазначило, що кожна людина зможе отримати фінансову допомогу, навіть якщо вона не має смартфонів і доступу до «Дії»
Мінекономіки розробляє альтернативний спосіб отримання «тисячі Зеленського» – ЗМІ
4 листопада, 16:08
Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети
«Укрпошта» оновила правила пакування посилок
1 листопада, 12:03
Молодик підпалював поштові відділення у Києві
У Києві затримано 16-річного хлопця, який підпалював відділення «Укрпошти» (фото)
30 жовтня, 18:24

Бізнес

«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи
«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари
Податкова цьогоріч оштрафувала ФОПів на понад 141 млн грн за підакцизні товари
Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн
Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн
Названо банки, які найчастіше подають на боржників до суду
Названо банки, які найчастіше подають на боржників до суду
Укренерго цього року збільшить на 8 млрд грн борг перед зеленими інвесторами
Укренерго цього року збільшить на 8 млрд грн борг перед зеленими інвесторами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
44K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
31K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
8517
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
7820
Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)

Новини

Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Сьогодні, 01:37

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua