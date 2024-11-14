«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи

За словами очільника «Укрпошти», запуск нової марки відбудеться «в дуже особливому місті»

До Дня гідності та свободи «Укрпошта» випустить нову марку. Вона буде про ті події, які змінили Україну та її громадян. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський

«Це Помаранчева революція у 2004-му та Революція Гідності у 2013-му. Про наше прагнення до свободи, незалежності та територіальної цілісності, що залишаються незмінними цінностями, за які ми боремося і зараз. Іншого вибору для нас просто немає», – зазначив він.

Зазначається, що дизайнер Володимир Таран створив композицію, яка поєднує тризуб – головний символ державності – та вісім історичних печаток українських установ і військових органів 1918–1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України.

Офіційний запуск марки відбудеться у День Гідності та Свободи «в дуже особливому місті».

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. День гідності та свободи став своєрідним наступником свята Дня свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005-го по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.

Свято проголошене 30 вересня 2017 року указом президента України №300/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи». Воно покликане затвердити прагнення українських громадян до демократії, свободи та справедливості і схвалити рух до європейського майбутнього. Хоча День гідності і свободи отримав статус державного свята, він залишається робочим днем.

Як повідомлялося, «Укрпошта» представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken.

До слова, Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (ЄС) відхилив апеляцію Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на рішення про заборону реєстрації торговельної марки (ТМ) «Русскій воєнний корабль, іді ...».