Аварія на дільниці Підволочиськ-Максимівка: «Укрзалізниця» відновила рух потягів

Затримки поїздів поступово скорочуватимуться

Рух потягів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Це означає, що поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки», – зауважили в Укрзалізниці.

Зазначається, що у напрямку Львова потяги №55/56 Київ — Ясіня та №705/706 Київ — Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ — Ужгород, – своїм звичними, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів — Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці — Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Нагадаємо, 28 серпня на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця) з рейок зійшли вагони вантажного потяга. У зв’язку з цим очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів.

«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через аварію на дільниці Підволочиськ–Максимівка.