УПЦ МП відмовляється платити за оренду храмів у Чернігові

Річна оренда Спасо-Преображенського собору обійдеться у 5 175 грн за рік

Єпархія Української православної церкви Московського патріархату відмовляється укладати договори оренди із заповідником «Чернігів стародавній» на оренду Спасо-Преображенського храму, Єлецького й Троїцького монастирів. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Володимир Хомич, передає «Укрінформ».

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Хомич нагадав, що у листопаді 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про оренду державного та комунального майна» із відповідною поправкою Кабміну до нього. Відтак культовими спорудами, тобто церквами й монастирями, вже не можна користуватися безоплатно.

«Раніше єпархія УПЦ мала храми в користуванні, тобто нічого не платила. Через об'єктивні причини (війна) ми не наполягали на негайному виконанні закону. Тим не менш, закон діє, і його треба виконувати. Ми попередили обидві церковні єпархії – і Православну церкву України, й Українську православну церкву – про необхідність укласти договори оренди. ПЦУ погодилася, й ми почали відповідну роботу. УПЦ відмовляється категорично, посилаючись на брак грошей", – розповів він.

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За словами в. о. директора заповідника, напередодні переговорів із представниками церков він звертався до юристів Міністерства культури й Фонду держмайна. В обох випадках фахівці запевнили, що безоплатної оренди бути не може.

«Сума оренди незначна – за нашими попередніми розрахунками, річна оренда Спасо-Преображенського собору обійдеться у 5 175 грн за рік, тобто 431 грн за місяць. За оренду комплексу Єлецького монастиря з шести об’єктів, згідно з оціночною вартістю, доведеться платити 12 144 грн за рік, або 1 012 грн на місяць. Попередня вартість оренди комплексу Троїцького монастиря з 11 об’єктів становить 24 283 грн на рік, або 2024 грн на місяць. На сьогодні намірів укладання оренди немає і заявок від них теж немає. Трактувати це треба так, що вони відмовляються від оренди», – стверджує Хомич.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.