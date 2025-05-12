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Уряд дозволив батькам забирати дитину в сімʼю ще до усиновлення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд дозволив батькам забирати дитину в сімʼю ще до усиновлення
Щоб оформити опіку до усиновлення, кандидати в усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей
фото з відкритих джерел

Така опіка діє до моменту, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності, далі дитина продовжує жити в родині на правах доньки або сина

Уряд за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину. Про це повідомила пресслужба міністерства, передає «Главком».

Наголошується, що така опіка діє до моменту, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності. Далі дитина продовжує жити в родині на правах доньки або сина.

Щоб оформити опіку до усиновлення, кандидати в усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини.

У разі, якщо дитина перебуває за кордоном, кандидати в усиновлювачі подають заяву (подружжя – спільну) до служби у справах дітей за місцем свого проживання після того, як відбулося знайомство з дитиною. Служба у справах дітей вирішує питання про призначення опіки і повернення дитини в Україну в родину кандидатів в усиновлювачі для продовження процедури.

Строк дії рішення про опіку до усиновлення становить три місяці та може бути продовжений до набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Якщо кандидати упродовж трьох місяців не подали заяву до суду про усиновлення дитини, рішення про опіку скасовується, а родина знімається з обліку кандидатів в усиновлювачі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин. 

Стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

До слова, в Україні впроваджують електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю. Про зміни в частині допуску кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки та патронатні вихователі повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

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Теги: опіка

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