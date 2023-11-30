Всиновлення українських дітей у РФ: омбудсмен розкрив цинічний план окупантів

Кремль насильно надає українським дітям російське громадянство

Україна зафіксувала перший факт зміни персональних даних української дитини під час незаконного всиновлення російськими громадянами. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець розповів про випадок, коли голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою «всиновили» вивезену з України дитину. У ЗМІ повідомлялось, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста.

Звідти дитину вивезли до Росії нібито для «обстежень і реабілітації». Після чого дівчинці змінили ім'я й громадянство.

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«Так, Маргарита стала «Мариною Міроновою»! Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома», – повідомив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що усиновлення українських дітей у РФ – незаконне. За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення.

«Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид!», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини.